تعرضت لغيبوبة سكر.. وفاة معلمة رياض أطفال أثناء عملها بأسيوط

03:21 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

سيارة إسعاف-أرشيفية

أسيوط - محمود عجمي:

توفيت اليوم الثلاثاء، المعلمة ريمان نادي حنا، التي تعمل برياض الأطفال في مدرسة الغنايم الرسمية للغات بمحافظة أسيوط، وذلك إثر تعرضها لغيبوبة سكر مفاجئة أثناء تواجدها في مقر عملها. وقد لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء نقلها إلى مستشفى الغنايم المركزي.

وفي بيان رسمي، أعرب محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، عن خالص تعازيه لأسرة الفقيدة ولجميع العاملين بالمدرسة، داعياً الله أن يلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وقيادتها.

كما وجّه "دسوقي" مدير إدارة الغنايم التعليمية، عصمت حميد، بتقديم كافة أوجه الدعم لأسرة المعلمة الراحلة، والمشاركة في مراسم تشييع الجنازة، إلى جانب التنسيق مع نقابة المعلمين بأسيوط لضمان سرعة صرف مستحقاتها المالية.

غيبوبة سكر وفاة معلمة رياض أطفال أسيوط
