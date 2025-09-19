"العربية اطبقت".. مصرع أم وابنتها في حادث بطريق السويس - القاهرة

السويس - حسام الدين أحمد:

لقيت سيدة وابنتها مصرعهما في حادث مروع، إثر اصطدام سيارتهما الملاكي بالحاجز الخرساني بطريق "السويس – القاهرة"، اليوم الجمعة.

وتلقى مرفق إسعاف السويس بلاغًا من قائدي السيارات يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور وجه الدكتور مينا فوزي، مدير المرفق، سيارة إسعاف من أقرب نقطة إلى موقع الحادث.

وبحسب المعاينة، فإن السيارة الملاكي رقم (ف ط ف 564) انفجر أحد إطاراتها أثناء سيرها في اتجاه السويس، ما أدى إلى انحراف عجلة القيادة واصطدامها بالحاجز الخرساني عند الكيلو 109، قبل بوابة السويس.

وأكد مصدر طبي بمجمع السويس الطبي أن رجال الإسعاف بذلوا جهودًا كبيرة لإنقاذ الضحيتين، حيث أجروا لهما إنعاشًا قلبيًا واتبعوا البروتوكول الطبي المتبع في مثل هذه الحالات، إلا أنهما فارقتا الحياة قبل الوصول إلى المستشفى.