بالصور - حملات تموينية مكبرة بأسوان لضبط المخالفات بالأسواق

بالصور - إزالة مبانٍ مخالفة وإعادة الانضباط في المنتزه أول بالإسكندرية

أسوان - إيهاب عمران:

نفذت مديرية التموين بأسوان، بالتعاون مع الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، عدة حملات مكبرة على الأسواق والمخابز البلدية ومتابعة حركة البيع والشراء بالمحلات والأنشطة التجارية المختلفة، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح المهندس محمد أبو الحسن، مدير عام التموين بأسوان، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 18 محضرًا جنحًا في مجال الأسواق، شملت 14 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين لعدم حمل شهادات صحية، ومحضر لعدم وجود سجل تجاري، ومحضر لإدارة نشاط بدون ترخيص، وتم إحالة جميع المحاضر للنيابة العامة.

- مدينة إدفو:

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بقيادة عاطف كامل، تنفيذ الحملات الصباحية والمسائية، شملت المرور على 147 مخبزًا بلديًا بالمدينة والقرى التابعة، بمشاركة نواب رئيس المركز ورؤساء الأحياء ومكاتب التموين والصحة وغيرها من الجهات المعنية.

وقد أسفرت الحملة عن:

- تحرير 65 محضر مخالفة تموينية متنوعة

- رفع إشغالات وضبط مخالفات داخل 13 محلًا تجاريًا ومطعمًا

- ضبط وإعدام 45 كجم من المقرمشات و15 لتر أغذية غير صالحة

- تحرير 16 محضرًا لمخالفات بيئية وشهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار

- جرى إيداع المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه المخالفين.

- مدينة السباعية والبصيلية:

نظمت الوحدة المحلية بمدينة السباعية، بقيادة شوقي مصطفى، حملة مكبرة شملت المرور على المخابز البلدية بالتنسيق مع مديرية التموين، وتم تحرير مخالفات تموينية.

في مدينة البصيلية، قام أشرف فكري بالمرور على عدد من المخابز بمشاركة مسؤولي التموين، وأسفرت الحملة عن مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات، نقص وزن، وتصرف في جزء من حصة الدقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.