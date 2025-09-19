محافظ أسيوط يطلق مشروع مدرسة الوليدية الابتدائية الحديثة (صور)

بالصور - إزالة مبانٍ مخالفة وإعادة الانضباط في المنتزه أول بالإسكندرية

أسيوط - محمود عجمي:

وضع اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حجر الأساس لمشروع إنشاء مدرسة الوليدية الابتدائية الحديثة بحي شرق مدينة أسيوط، بتكلفة إجمالية بلغت 17 مليونًا و224 ألف جنيه، ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة ومواجهة الكثافات الطلابية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالارتقاء بقطاع التعليم كقاطرة للتنمية.

وأوضح المحافظ أن المشروع يشمل إنشاء 25 فصلًا دراسيًا مجهزًا بأحدث المعامل وحجرات للأنشطة وفراغات تعليمية متكاملة، بما يسهم في استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تشهد حاليًا تنفيذ 16 مدرسة جديدة تضم 316 فصلًا دراسيًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 317.5 مليون جنيه.

حضر مراسم وضع حجر الأساس كل من محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مصطفى عبد الفتاح، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس مجدي سليم، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وإيهاب عبد الحميد، رئيس مجلس أمناء إدارة أسيوط التعليمية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية ورؤساء المراكز والأحياء.

واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي من مسؤولي هيئة الأبنية التعليمية حول مراحل تنفيذ المشروع وخطط العمل، مؤكدًا حرصه على إزالة أي معوقات قد تعرقل سرعة الإنجاز، مع الالتزام الكامل بالمعايير القياسية والاشتراطات الفنية.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، مشيرًا إلى أن المحافظة تنفذ خطة متكاملة لبناء مدارس جديدة والتوسع في القائم منها بمختلف المراكز والقرى، بهدف تقليل الكثافات داخل الفصول وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية، لا سيما في المناطق النائية والأكثر احتياجًا.