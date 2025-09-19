"مشروعك" بالمنوفية يوفر 54 فرصة عمل بتمويل 34 مليون جنيه (صور)

بالصور - إزالة مبانٍ مخالفة وإعادة الانضباط في المنتزه أول بالإسكندرية

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر أغسطس في توفير 54 فرصة عمل من خلال تمويل 27 مشروعًا متنوعًا (تجارية – خدمية – صناعية) بقيمة إجمالية بلغت 34 مليونًا و695 ألف جنيه.

وأكد المحافظ استمرار تقديم التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة "مشروعك" في دفع عجلة التنمية، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتحسين بيئة العمل والاستثمار.

ووجه المحافظ القائمين على البرنامج بتكثيف الحملات التوعوية، لا سيما في القرى، مع توفير آليات جاذبة للشباب، وإعداد دراسات جدوى لجميع المشروعات، بجانب تقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض، وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من كافة مزايا البرنامج.

وأشار المحافظ إلى أن برنامج "مشروعك" عزز بشكل ملموس جهود دعم وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات، فضلاً عن المساهمة في دعم توجهات الدولة نحو الإنتاج وتحقيق رؤية مصر 2030.