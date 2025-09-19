تغطية خاصة | مذبحة أطفال نبروه.. صرخات قطعت سكون الليل

استيقظ أهالي مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، على وقع جريمة مروعة هزت أرجاء المدينة الهادئة، بعدما أقدم أب، يبلغ من العمر 35 عامًا، على إنهاء حياة أطفاله الثلاثة "مريم ومعاذ ومحمد" طعنًا وخنقًا داخل شقتهم.

صرخات مكتومة قطعت سكون الليل كانت أول خيط لكشف المذبحة الأسرية، حيث استغاث الجيران بالشرطة ليكتشفوا الفاجعة.

لم تقتصر الجريمة على قتل فلذات الكبد، بل امتدت لتطال الزوجة التي أصيبت في الحادثة، وتصبح الناجية الوحيدة والشاهدة الرئيسية على المأساة، بينما لا تزال دوافع الأب غامضة في انتظار تحقيقات النيابة العامة.

"مصراوي" يتابع تفاصيل الحادث المروع لحظة بلحظة..

أكبرهم 10 سنوات.. أب ينهي حياة أطفاله الثلاثة خنقًا وطعنًا بالدقهلية

الصورة الأولى لأطفال نبروه ضحايا جريمة الأب

الناجية الوحيدة.. تفاصيل إصابة زوجة الأب في مذبحة أطفال الدقهلية

الشاهدة الوحيدة ماتت.. ارتفاع ضحايا "مذبحة أطفال نبروه" إلى 4 قتلى

نهاية مأساوية.. المتهم بـ"ذبح أطفاله" في نبروه ينهي حياته أسفل قطار بالدقهلية