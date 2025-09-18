بورسعيد - طارق الرفاعي:

تواصل جهات التحقيق، اليوم الخميس، أعمالها لكشف ملابسات واقعة مقتل سيدة على يد زوجها داخل شقتها بمساكن الأمل في حي الضواحي بمحافظة بورسعيد.

وقال عدد من سكان المنطقة إن المجني عليها كانت قد انتقلت للسكن منذ نحو 5 أشهر، مشيدين بأخلاقها وهدوئها، مؤكدين أنها أم لثلاثة أبناء من زوجها الأول، بينهم فتاة تمت خطبتها منذ أسابيع قليلة، بينما كان زوجها الثاني – المتهم – يتردد عليها.

وأشار الأهالي إلى أن المتهم نزل من على السلم وهو يحمل سلاحًا أبيض مغطى بالدماء، ثم اتصل عبر هاتفه المحمول بنجل المجني عليها قائلاً له: "تعالى أنا قتلت أمك"، وعندما حضر الابن انهار من الصدمة بعد أن وجد جثة والدته غارقة في دمائها، إثر طعنات متفرقة تجاوزت 10 طعنات بأنحاء جسدها.

وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم ويدعى "م.ا" ارتكب الجريمة إثر خلافات زوجية، وفر هاربًا قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه بعد ساعات قليلة.

وانتقلت قوات الشرطة لمكان الحادث، وجرى وضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وصرحت بالدفن.