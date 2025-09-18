إعلان

إنقاذ وجه مريض من ورم سرطاني بمستشفى السنبلاوين في الدقهلية

06:24 م الخميس 18 سبتمبر 2025

الدكتور حمودة عيد الجزار ـ وكيل وزارة الصحة بالدقه

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، عن نجاح الفريق الطبي بقسم جراحة التجميل والحروق بمستشفى السنبلاوين العام في إجراء عملية دقيقة لاستئصال ورم سرطاني جلدي بالوجه، تلاها ترميم تجميلي للمنطقة المصابة.

وأوضح الجزار أن المريض كان قد حضر إلى عيادة جراحة التجميل وهو يعاني من ورم سرطاني بالوجه، حيث جرى استئصال الورم بشكل كامل، مما نتج عنه فقدان جلدي ونسيجي واسع. وتمكن الفريق الطبي من تعويض الفقد باستخدام تقنية "رفرف ليمبرج" (Rhomboid flap)، وهي من أحدث الأساليب الجراحية في ترميم الأنسجة، بما يضمن أفضل النتائج الوظيفية والجمالية للمريض.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن العملية تمت تحت إشراف ودعم الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتور أحمد بدران، مدير عام المستشفى.

وقاد الفريق الطبي الدكتور أحمد متولي، رئيس قسم جراحة التجميل، بمشاركة الدكتور عبدالمنعم الرفاعي أخصائي جراحة التجميل، والدكتور خالد الشاعر طبيب جراحة التجميل، والدكتور محمود عزت أخصائي التخدير، وبمعاونة فريق التمريض بقيادة الممرضة دولت.

وأكد "الجزار" أن هذا النجاح يعكس حرص مديرية الصحة بالدقهلية على الارتقاء بالخدمات الطبية المتخصصة، موجّهًا الشكر للفريق الطبي وجميع العاملين بمستشفى السنبلاوين العام على جهودهم.

واختتم وكيل الوزارة بتأكيد أن هذه الإنجازات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الداعمة لتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف التخصصات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور حموده الجزار وزارة الصحة الدقهلية استئصال ورم سرطاني جلدي مستشفى السنبلاوين العام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون