إنقاذ وجه مريض من ورم سرطاني بمستشفى السنبلاوين في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، عن نجاح الفريق الطبي بقسم جراحة التجميل والحروق بمستشفى السنبلاوين العام في إجراء عملية دقيقة لاستئصال ورم سرطاني جلدي بالوجه، تلاها ترميم تجميلي للمنطقة المصابة.

وأوضح الجزار أن المريض كان قد حضر إلى عيادة جراحة التجميل وهو يعاني من ورم سرطاني بالوجه، حيث جرى استئصال الورم بشكل كامل، مما نتج عنه فقدان جلدي ونسيجي واسع. وتمكن الفريق الطبي من تعويض الفقد باستخدام تقنية "رفرف ليمبرج" (Rhomboid flap)، وهي من أحدث الأساليب الجراحية في ترميم الأنسجة، بما يضمن أفضل النتائج الوظيفية والجمالية للمريض.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن العملية تمت تحت إشراف ودعم الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتور أحمد بدران، مدير عام المستشفى.

وقاد الفريق الطبي الدكتور أحمد متولي، رئيس قسم جراحة التجميل، بمشاركة الدكتور عبدالمنعم الرفاعي أخصائي جراحة التجميل، والدكتور خالد الشاعر طبيب جراحة التجميل، والدكتور محمود عزت أخصائي التخدير، وبمعاونة فريق التمريض بقيادة الممرضة دولت.

وأكد "الجزار" أن هذا النجاح يعكس حرص مديرية الصحة بالدقهلية على الارتقاء بالخدمات الطبية المتخصصة، موجّهًا الشكر للفريق الطبي وجميع العاملين بمستشفى السنبلاوين العام على جهودهم.

واختتم وكيل الوزارة بتأكيد أن هذه الإنجازات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الداعمة لتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف التخصصات.