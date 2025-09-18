القبض على جميع أطراف "واقعة خبز الجاز".. والمتهم يمثل فعلته في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية، أطراف واقعة خبز الجاز التي شهدتها قرية طحلة بردين: "سائق التروسيكل وزوجته ومالك المخبز ونجله"، كما جرى التحفظ على عدد من أرغفة الخبز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قرية طحلة بردين الواقعة بنطاق مركز شرطة الزقازيق، شهدت واقعة أثارت غضب الأهالي ومواطني الشرقية، حيث تداول مواطنون فيديو يوثق الواقعة التي تعود تفاصيلها إلى صباح أول أمس "الثلاثاء" عندما سكب مالك مخبز يدعى"حمدي.م.ال" جاز على عدد من أرغفة الخبز في مركبة تروسيكل تخص "عبدالعال" اعتراضا من الأول على توصيل الأخير خبز بلدي مدعم من مخابز بديلة لمخبزه لمواطني القرية.

وأوضح عبد الفتاح عيسى، من أهالي القرية وشاهد عيان على الواقعة، أنه في صباح يوم الثلاثاء كانوا في انتظار سائق التروسيكل لاستلام حصة خبز يومين اعتادوا توصيله لهم مثل عشرات الأهالي في القرية إلا أنه تفاجأ بمالك المخبز وتفاعل معها ومع السائق مشادة كلامية انتهى على إثرها بسكب "الجاز" هو ونجله على الخبز خاصة الأهالي.

وأكد عبد الفتاح، أن مالك المخبز دائم افتعال المشكلات مع المواطنين وشيء التعامل معهم كما أن مخبزه مخالف ويتعرض للغلق بواسطة التموين والخبز غير مطابق للمواصفات. ولذلك يلجأ الأهالي لشراء خبز من مخابز بديلة كمثل يوم الواقعة.

ولكنهم تفاجئوا باعتراضه سائق التروسيكل محذرا إياه من عدم التعامل أو توصيل الخبز للأهالي ونكاية منه له وللأهالي سكب الجاز على الخبز ما أثار حفيظة وغضب الأهالي بالقرية. وتم توثيق الواقعة بكاميرات المراقبة في الشارع التي تم تداوله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

من جهتها ضبطت مديرية أمن الشرقية ممثلة في مركز شرطة الزقازيق أطراف الواقعة وقاما بتمثيلها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها لحين عرضهم على جهة التحقيقات.

