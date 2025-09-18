إعلان

مقتل سيدة بسلاح أبيض في بورسعيد.. التحريات الأولية تكشف الجاني

12:33 م الخميس 18 سبتمبر 2025

جثة - أرشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قُتلت سيدة فى محافظة بورسعيد، طعنًا بسلاح أبيض، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وذلك بمنطقة الأمل الجديد نطاق حى الضواحي.

تلقت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء محمد الجمسي، مدير الأمن، بلاغًا بمقتل سيدة طعنًا بسلاح أبيض بمنطقة الأمل الجديد في حي الضواحي، فانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات الأولية المبدئية أن المتهم في الواقعة هو زوج المجني عليها.

وجه مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء ضياء زامل، مدير المباحث، لسرعة التحري عن الواقعة وملابساتها ضبط الجاني واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.

مقتل سيدة سلاح أبيض بورسعيد
