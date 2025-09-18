الشرقية- ياسمين عزت:

أشعل مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة في قرية "طحلة بردين" بمحافظة الشرقية، غضبًا واسعًا، بعدما أظهر رجلًا يسكب مادة "الجاز" على كمية كبيرة من الخبز، كان يبيعها مواطن بسيط مع زوجته، ليختتم بذلك صراعًا دام طويلًا بين أهالي القرية وصاحب المخبز الوحيد الذي حاول فرض سيطرته على "لقمة العيش".

فيديو صادم يكشف حقيقة الصراع:

لم تكن الواقعة مجرد مشاجرة عابرة، بل كانت تتويجًا لمعاناة يومية عاشها أهالي القرية مع صاحب المخبز الذي كان يفرض عليهم طوابير الإهانة وسوء المعاملة، ويقدم لهم خبزًا ناقص الوزن.

بعد سنوات من الشكاوى التي لم تسفر عن تغيير، قرر الأهالي إيجاد حل بديل عبر الاتفاق مع مواطن من القرية لإحضار الخبز لهم من مخبز مجاور بسعر رمزي، وهو ما اعتبره صاحب المخبز تهديدًا لسلطته.

وفي يوم الواقعة، وثقت كاميرات المراقبة اللحظة التي اعترض فيها صاحب المخبز طريق المواطن، وبصحبته شخص آخر، وقام بتهديده لفظيًا، قبل أن يسكب "الجاز" على الخبز بالكامل، في محاولة واضحة لترهيب الأهالي ومنعهم من التعامل مع أي بديل له.

القبض على المتهم وتحرك الجهات المعنية

أحدث الفيديو ضجة كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الجهات المعنية للتحرك فورًا، وأكد فوزي البهي، مدير تموين مركز الزقازيق، أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية وتكثيف الرقابة على المخبز.

وفي خطوة حاسمة، ألقت مباحث مركز شرطة الزقازيق القبض على صاحب المخبز، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ليعلن بذلك نهاية "إمبراطور" الخبز الذي حاول التحكم في قوت أهالي قريته.