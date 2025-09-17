خلاف انتهى بجريمة.. القبض على رجل ذبح زوجته فى العبور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، في ضبط زوج متهم بقتل زوجته ذبحًا داخل دائرة قسم شرطة أول العبور.



تعود أحداث الواقعة إلى إخطار تلقاه اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي مدير المباحث الجنائية، من العميد محمد عبد الغفار رئيس فرع البحث الجنائي بالعبور، بورود بلاغ للمقدم أحمد سليم رئيس مباحث قسم أول العبور، يفيد بقيام أحد الأشخاص بإنهاء حياة زوجته.



أوضحت التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بين الرجل وزوجته على خلفية خلافات أسرية، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، أقدم خلالها الزوج على الاعتداء عليها بالضرب ثم استخدم سلاحًا أبيضًا وذبحها، لتفارق الحياة في الحال.



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية، من ضبط المتهم.



جرى تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة القضية، والتصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.





