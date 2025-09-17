محافظ القليوبية: برنامج زمني لإنهاء أعمال لجان بدائل الإيجار القديم

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عن وضع برنامج زمني محدد للانتهاء من أعمال لجان توفير بدائل الإيجار القديم بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز المهام وتحديد أولويات الاستحقاق بما يضمن وصول البدائل لمستحقيها.

وأوضح المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي بحضور اللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، أن القليوبية ملتزمة بتقييم الوحدات السكنية ما بين "متميزة" و"اقتصادية" و"متوسطة" دون أي تدخل شخصي أو مجاملات، بما يحقق العدالة والشفافية في توفير البديل المناسب للمستفيدين من القانون.

وأشار إلى أن اللجان المشكلة تعمل وفق منظومة متكاملة ومعايير واضحة، من خلال جدول تفصيلي بالدرجات لتصنيف الوحدات السكنية المتاحة، تمهيدًا لتسليم البدائل لشاغلي الوحدات الحالية.

وأكد المحافظ أنه تم البدء في حصر جميع الوحدات المؤجرة على مستوى المحافظة، مع توثيق بيانات الملاك والمستأجرين بشكل كامل، وتقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة إلى فئات "متميزة – متوسطة – اقتصادية" وفق الضوابط المعتمدة من مجلس الوزراء.