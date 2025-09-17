رئيس مدينة الزقازيق يتفقد أعمال النظافة على طريق بردين

الشرقية- ياسمين عزت:



تفقد شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أعمال النظافة المكثفة التي جرت اليوم على طريق بردين، في إطار توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة المتابعة المستمرة للقطاعات الخدمية.



وشملت الأعمال رفع المخلفات والأتربة من جانبي الطريق، وري الأشجار والنباتات، إلى جانب إزالة أي عوائق بصرية قد تعطل حركة السير، بما يساهم في تحقيق السيولة المرورية وتحسين المظهر العام.



وأكد رئيس المركز، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تغطية الطرق الرئيسية والفرعية بالمركز، مشددًا على أن تحسين مستوى النظافة وتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين يمثلان أولوية خلال الفترة الحالية.



كما وجّه الشكر إلى جميع العاملين القائمين على تنفيذ الحملات، مثمنًا جهودهم المبذولة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي.







