بالأسماء.. 12 مصابًا في انقلاب تروسيكل بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 12 شخصا اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب تروسيكل على طريق العدالة بعد الدولي اتجاه الضبعة، بنطاق مركز وادي النطرون، في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من: أحمد عيد سيد عبد التواب، 28 عاما، أحمد محمد عبدالحليم، 23 عاما، مصطفى رجب طه، 20 عاما، يوسف عيد محمود، 14 عاما، أمين خالد أمين، 16 عاما، آدم محمود زكي، 24 عاما.

كما أصيب أحمد ضيف علي، 13 عاما، محمد ضيف علي، 15 عاما، يوسف محمود زكي، 17 عاما، كريم مكرم عبدالعاطي، 15 عاما، أحمد رجب طه، 14 عاما، يوسف مصطفى طه، 17 عاما، جميعهم مقيمين بمحافظتي بني سويف والفيوم، ومصابين بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

نقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.