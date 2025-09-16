جنوب سيناء تطلق مبادرة "صحح مفاهيمك" الأحد المقبل (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

تنطلق في محافظة جنوب سيناء، يوم الأحد المقبل، مبادرة "صحح مفاهيمك" التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم الدينية والسلوكيات المجتمعية الخاطئة، وذلك بعد تصديق الدكتور خالد مبارك، محافظ الإقليم، عليها.

وأشاد المحافظ بالمبادرة، مؤكدًا أنها تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعالجة الظواهر السلبية في المجتمع عبر خطاب ديني رشيد، مشددًا على تقديم كافة سبل الدعم لضمان تحقيق أهدافها الوطنية.

من جانبه، أوضح الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، أن المبادرة تمتد لعام كامل وتستهدف معالجة أكثر من 40 قضية وموضوعًا يمس حياة المواطنين اليومية، بهدف تعزيز القيم الأخلاقية وتماسك النسيج الوطني.

وتأتي المبادرة في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، ومن المقرر أن تشهد وزارة الأوقاف إطلاقًا شعبيًا للمبادرة على مستوى الجمهورية من العاصمة الإدارية الجديدة.