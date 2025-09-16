محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العليا لبحث ومناقشة طلبات المستثمرين

الشرقية- ياسمين عزت:

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة، لاستعراض ومناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإقامة مشروعات استثمارية وتغيير الأنشطة الصناعية.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبا المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد كُجُك السكرتير العام المساعد، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني، والدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة، والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة، والدكتور مجدي الحصري مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، إلى جانب عدد من رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات والجهات المعنية.

أكد المحافظ في بداية الاجتماع حرص المحافظة على تلبية احتياجات المستثمرين وحل مشكلاتهم بما يسهم في زيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، مع الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

تم خلال الاجتماع استعراض طلبات المستثمرين، والتي شملت إقامة وتغيير نشاط مشروعات استثمارية في مجالات وتشمل ثلاجة لحفظ اللحوم والخضروات والفاكهة وتدوير مخلفات زراعية.

وفي ختام الاجتماع شدد المحافظ على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار وتعمل على تهيئة المناخ المناسب لجذب المستثمرين وإقامة مشروعات توفر فرص عمل حقيقية للشباب، بما يساهم في الحد من البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، مؤكداً أن المحافظة ستعمل على إزالة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك.