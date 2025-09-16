إعلان

إحالة أوراق متهم بهتك عرض ابنة شقيقه بالقليوبية للمفتي

03:50 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

حبس - أرشيغية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بإحالة أوراق عامل خمسيني إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد اتهامه بهتك عرض ابنة شقيقه الطفلة التي لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها، والاعتداء عليها تحت تهديد سلاح أبيض، فضلاً عن حيازته السلاح دون ترخيص، وذلك بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأحمد رأفت الملكي، وأمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "عرفات. س"، البالغ من العمر 51 عامًا ويعمل عاملًا، والمقيم بقرية عرب أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية، إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 7566 لسنة 2025 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1568 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم، في شهر يناير 2025، استغل صفته كأحد المتولين تربية المجني عليها الطفلة "م م. س. ع"، والتي لم تكمل عامها الثامن عشر، حيث باغتها وأشهر في وجهها سلاحًا أبيض "سكينًا" لمنعها من الاستغاثة، وبث الرعب في نفسها، ثم نزع ملابسها من أسفل وتعدى عليها جنسيًا، وفق ما جاء في التحقيقات.

كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهم بحيازة سلاح أبيض "سكين" دون ترخيص.

