سقوط بوجي والمرسي وفريد بتهمة ترويج المخدرات في الشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

تمكنت مديرية أمن الشرقية ممثلة في مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق، برئاسة الرائد حسن أباظة رئيس المباحث، في توجيه ضربة أمنية قوية ضد عناصر إجرامية امتهنت الاتجار بالمواد المخدرة، حيث تمكنت القوات من ضبط ثلاثة متهمين من أخطر وأشهر تجار السموم بالمنطقة.

وجاءت البداية بالقبض على المتهم عبدالله ال. الشهير بـ"فريد"، 25 عامًا، عاطل، مقيم بمنطقة حسن صالح بدائرة القسم، وعُثر بحوزته على فرش حشيش، وتبين أنه سبق اتهامه في قضايا جنائية سابقة.

كما أُلقت القوة الأمنية القبض على المتهم الثاني عبدالرحمن م. ف. الشهير بـ"المرسي"، 20 عامًا، مقيم بكفر الإشارة، وعُثر بحوزته على 31 قطعة حشيش معدة للتوزيع.

أما المتهم الثالث فهو حسن أ. الشهير بـ"بوجي"، 24 عامًا، عاطل، مقيم بكفر الزقازيق، وضُبط بحوزته 231 تذكرة هيروين، وتبين أنه سبق اتهامه في قضية شروع في قتل.

جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.