إعلان

سقوط بوجي والمرسي وفريد بتهمة ترويج المخدرات في الشرقية

03:09 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

ضبط تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية- ياسمين عزت:

تمكنت مديرية أمن الشرقية ممثلة في مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق، برئاسة الرائد حسن أباظة رئيس المباحث، في توجيه ضربة أمنية قوية ضد عناصر إجرامية امتهنت الاتجار بالمواد المخدرة، حيث تمكنت القوات من ضبط ثلاثة متهمين من أخطر وأشهر تجار السموم بالمنطقة.

وجاءت البداية بالقبض على المتهم عبدالله ال. الشهير بـ"فريد"، 25 عامًا، عاطل، مقيم بمنطقة حسن صالح بدائرة القسم، وعُثر بحوزته على فرش حشيش، وتبين أنه سبق اتهامه في قضايا جنائية سابقة.

كما أُلقت القوة الأمنية القبض على المتهم الثاني عبدالرحمن م. ف. الشهير بـ"المرسي"، 20 عامًا، مقيم بكفر الإشارة، وعُثر بحوزته على 31 قطعة حشيش معدة للتوزيع.

أما المتهم الثالث فهو حسن أ. الشهير بـ"بوجي"، 24 عامًا، عاطل، مقيم بكفر الزقازيق، وضُبط بحوزته 231 تذكرة هيروين، وتبين أنه سبق اتهامه في قضية شروع في قتل.

جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سقوط بوجي والمرسي وفريد ترويج المخدرات الشرقية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مدبولي: ندرس ما يُقال حول "إسرائيل الكبرى" ونستعد بخطط مواجهة
شعبة الذهب: عيار 21 يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل ونتوقع وصوله لـ5 آلاف جنيه
"إسرائيل عدو".. ما دلالات خطاب السيسي في قمة الدوحة؟
شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة