مصرع طفلة غرقا في ترعة العطف ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الثلاثاء، غرقًا في ترعة العطف في نطاق مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلها إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى الواسطى المركزي، بوصول "إيمان.م.ز"، 12 عامًا، جثة هامدة، إدعاء تعرضها للغرق، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة «اسفكسيا الغرق»، وفشل حاد في التنفس ولا توجد شبهة جنائية.

جرى إيداع الجثمان مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.