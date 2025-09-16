إعلان

مصرع طفلة غرقا في ترعة العطف ببني سويف

12:58 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

جثة - أرشيقية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف-حمدي سليمان:

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الثلاثاء، غرقًا في ترعة العطف في نطاق مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلها إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى الواسطى المركزي، بوصول "إيمان.م.ز"، 12 عامًا، جثة هامدة، إدعاء تعرضها للغرق، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة «اسفكسيا الغرق»، وفشل حاد في التنفس ولا توجد شبهة جنائية.

جرى إيداع الجثمان مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع طفلة ترعة العطف بني سويف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة
بعد ساعات من قمة الدوحة.. إسرائيل تجتاح مدينة غزة
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر