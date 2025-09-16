إعلان

بالصور- انهيار منزل مأهول بالسكان في سوهاج

10:30 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
    انهيار منزل (3)
    انهيار منزل (4)
    انهيار منزل (5)
    انهيار منزل (2)
    انهيار منزل (1)
سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت قرية البربا التابعة لمركز ومدينة جرجا جنوبي محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، انهيار منزل من طابقين مأهول بالسكان، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانهيار منزل من طابقين مأهول بالسكان بقرية البربا دائرة مركز شرطة جرجا.

وتبين من التحريات الأولية انهيار منزل بالطوب اللبن مقام على مساحة 60 مترًا مكون من طابقين، ومأهول بالسكان ، ويقيم فيه كل من محمود يوسف سعد، محمود جابر عبد الراضي، سناء صبري عبد الغني، وأن المنزل مقسم إلى 3 أجزاء يسكن كل واحد منهم في الجزء الخاص به.

لم ينتج عن الواقعة أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

انهيار منزل سوهاج قرية البربا
