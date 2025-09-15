السيطرة على حريق في 7 منازل بسوهاج.. ونفوق مواشٍ (صور)
09:15 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
سوهاج - عمار عبدالواحد:
سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج على حريق اندلع، اليوم، في 7 منازل وأحواش بقرية الحريدية بمركز المراغة، دون وقوع إصابات بشرية.
أسفر الحريق عن احتراق محتويات المنازل بالكامل ونفوق عدد من رؤوس الماشية والأغنام والطيور.
وكان مدير أمن سوهاج اللواء دكتور حسن عبدالعزيز قد تلقى إخطارًا بالواقعة، وتحرر محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.
فيديو قد يعجبك: