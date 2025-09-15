إعلان

السيطرة على حريق في 7 منازل بسوهاج.. ونفوق مواشٍ (صور)

09:15 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    السيطرة على حريق في 7 منازل بسوهاج
  • عرض 6 صورة
    السيطرة على حريق في 7 منازل بسوهاج
  • عرض 6 صورة
    السيطرة على حريق في 7 منازل بسوهاج
  • عرض 6 صورة
    السيطرة على حريق في 7 منازل بسوهاج
  • عرض 6 صورة
    السيطرة على حريق في 7 منازل بسوهاج
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج - عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج على حريق اندلع، اليوم، في 7 منازل وأحواش بقرية الحريدية بمركز المراغة، دون وقوع إصابات بشرية.

أسفر الحريق عن احتراق محتويات المنازل بالكامل ونفوق عدد من رؤوس الماشية والأغنام والطيور.

وكان مدير أمن سوهاج اللواء دكتور حسن عبدالعزيز قد تلقى إخطارًا بالواقعة، وتحرر محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق منازل اخماد حريق المراغة الحماية المدنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أمن جماعي ومصير مشترك ورفض للتهجير".. ننشر نص البيان الختامي لقمة الدوحة