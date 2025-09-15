إعلان

اشتعال النار في سيارة بالقناطر الخيرية دون خسائر بشرية

05:12 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

احتراق سيارة أرشيفية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، من السيطرة على حريق اندلع بمدينة القناطر الخيرية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكان اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية، يفيد باندلاع حريق في سيارة بالمدينة، انتقلت قوات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي نجحت في محاصرة النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، فيما تم إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وكشف ملابسات اندلاع الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اشتعال النار في سيارة القناطر الخيرية الحماية المدنية بالقليوبية مدير أمن القليوبية
