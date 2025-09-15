إعلان

جولة لمحافظ الدقهلية بالسوق الدائم للتأكد من الأسعار المخفضة (صور)

01:57 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
الدقهلية - رامي محمود:

عاود اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، تفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية المقام أمام مصنع الألبان القديم بشارع قناة السويس بالمنصورة، وذلك بعد يومين فقط من جولته المفاجئة التي شهدت اعتراضه على ارتفاع أسعار بعض المنتجات وعدم جودتها.

وأكد المحافظ أن السوق جاء استجابة لمطالب المواطنين بتحويل سوق اليوم الواحد إلى معرض دائم لتوفير السلع الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية تناسب دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، بالتنسيق مع وزارة التموين.

وشدد "مرزوق" على العارضين بضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة وإعلانها بشكل واضح من خلال لافتات، لافتًا إلى أن المحافظة وفرت أماكن العرض مجانًا للبائعين، وهو ما يستوجب انعكاس ذلك على الأسعار لصالح المواطن.

وأشار المحافظ إلى أن السوق الدائم يمثل نموذجًا مجتمعيًا متميزًا ضمن خطة شاملة لدعم الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أن السلع تباع بأسعار أقل من السوق بنسبة تصل إلى أكثر من 20%.

ويضم المعرض أكثر من 13 شركة ومصنعًا، إضافة إلى منافذ للخضراوات والفاكهة، وبيع الأسماك بأسعار تتراوح بين 75 و140 جنيهًا، فضلًا عن البيض الأبيض والأحمر.

وأشاد "مرزوق" بالجهات المشاركة في تنظيم السوق، وعلى رأسها حي شرق المنصورة ومديرية التموين، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بجودة مناسبة داخل التجمعات السكنية.

كواليس محاكمة المتهمة السوق الأسعار المخفضة
