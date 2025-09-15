ضبط لحوم وسلع مجهولة المصدر وتحرير مخالفات في المخابز بالأقصر (صور)

الأقصر - محمد محروس:

شنت مديرية التموين بالأقصر، برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل الوزارة، عدة حملات تموينية موسعة في بندر الأقصر ومراكز المحافظة.

أسفرت الحملات عن ضبط ربع طن من اللحوم المصنعة (لانشون بقر، برجر بيف، سجق، وكفتة) منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بشارع الحجاجية شرق السكة الحديد ببندر الأقصر.

جرى ضبط نصف طن من الكلور والمنظفات مجهولة المصدر في منطقة منشأة العماري، بدون مستندات أو فواتير تثبت مصدرها، وتم التحفظ على المضبوطات لحين قرار النيابة العامة.

ورصدت الحملات مخالفات مثل إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وخبز ناقص الوزن، وعدم وجود ميزان حساس، فضلاً عن غياب سجلات زيارات بعض المخابز.

أما بمدينة إسنا، فقد أسفرت الحملة عن تحرير 14 مخالفة متنوعة، شملت ضبط 250 كجم سكر داخل مخزن غير مرخص بدون مستندات، وإغلاق بعض تجار التموين ومستودعات الدقيق خارج المواعيد الرسمية، بالإضافة إلى مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار.

وأكدت مديرية التموين اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.