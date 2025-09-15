المنوفية - أحمد الباهي:

شهد طارق أبو حطب، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، اللمسات والتجهيزات النهائية لمعرض "أهلاً مدارس" لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين، والمقام بشارع الثورة أمام مستشفى أشمون الجديدة، تمهيدًا لافتتاحه اليوم.



وجاء ذلك بحضور كل من: طارق سعد جمعة، نائب رئيس المدينة، ومدير إدارة المرافق بأشمون.

ويأتي المعرض تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بهدف توفير المستلزمات والأدوات المدرسية والاحتياجات الأساسية بأسعار مناسبة، للتخفيف عن كاهل الأسر، وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون.

وأكد "أبو حطب" أن إقامة مثل هذه المعارض تسهم في مواجهة الغلاء وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، في إطار استعدادات مركز ومدينة أشمون لاستقبال العام الدراسي الجديد.