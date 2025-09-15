إعلان

قافلة طبية لجامعة الإسكندرية تفحص 650 مريضًا في قرية أبيس-صور

11:11 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025
الإسكندرية - محمد عامر:

أطلقت كلية الطب بجامعة الإسكندرية أولى القوافل الطبية الشاملة للعام الجامعي 2025/2026 إلى قرية أبيس 7، لخدمة أهالي المنطقة، في إطار حرص الجامعة على تعزيز دورها المجتمعي وتأكيد التزامها بخدمة المجتمع تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة.

وقال الدكتور تامر عبد الله، القائم بعمل عميد كلية الطب ومقرر لجنة القوافل بالجامعة، إن القافلة قدّمت خدمات طبية متميزة في مختلف التخصصات، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين 650 حالة.

وأضاف أن القافلة شارك فيها فريق متكامل من كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والتمريض، إلى جانب وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، التي قدمت برامج توعوية وتثقيفية للنساء والأطفال.

وأشار القائم بعمل عميد كلية الطب، إلى أن برامج التوعية شملت موضوعات التغذية السليمة ومخاطر سوء التغذية، والتوعية الاجتماعية بأهمية الحفاظ على النفس وكيفية التعامل مع الغرباء، بالإضافة إلى محاضرات عن السلامة المرورية، ومخاطر إدمان الهواتف المحمولة والألعاب الإلكترونية، إلى جانب الإرشاد حول التعامل الصحي مع تربية الحيوانات المنزلية.

قافلة طبية جامعة الإسكندرية قرية أبيس
