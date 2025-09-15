بعد قليل.. بدء محاكمة قاتلة أطفال دلجا ووالدهم بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

تنظر محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين 15 سبتمبر، أولى جلسات محاكمة المتهمة "هاجر أ. ع"، الشهيرة باسم "نعمة"، في واحدة من أبشع القضايا التي شهدتها المحافظة خلال العقود الأخيرة، بعد أن قتلت زوجها وأطفاله الستة في قضية باتت تُعرف إعلاميًا باسم "قضية الخبز المسموم"، بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس.

كشفت أوراق القضية رقم 13282 لسنة 2025 جنايات ديرمواس، والمقيدة برقم 2579 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا، أن المتهمة خططت لجريمتها بدم بارد، بدافع الغيرة من زوجة زوجها الأولى بعد أن أعادها إلى عصمته. فقامت بدس مادة سامة قاتلة تُعرف باسم "الكلوروفينابير" في قطعة خبز قدمتها لأحد أبناء زوجها من زوجته الأولى.

وبعد أن تأكدت المتهمة من إصابة الطفل بتعب شديد، أعدّت كمية أكبر من الخبز المسموم وقدّمته للأطفال وأمهم، ما أسفر عن وفاة الأبناء الستة ووالدهم، فيما نجت الأم بعد أن تجنبت تناول الخبز.

بدأت المأساة في 11 يوليو الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوصول ثلاثة أطفال أشقاء جثثًا هامدة إلى مستشفى ديرمواس المركزي، وإصابة شقيقهم الرابع بإعياء شديد قبل أن يفارق الحياة لاحقًا. كما نُقلت الطفلتان فرحة (14 عامًا) ورحمة (12 عامًا) إلى مستشفى صدر المنيا، لتفارق الأولى الحياة ثم تلحق بها الثانية، قبل أن يُلقى الأب نفس المصير ويُدفن بجوار أطفاله في مشهد أبكى أهالي القرية.

وعقب تحريات وتحقيقات دامت لمدة شهر ونصف، اعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة، ومثلت أمام النيابة العامة في منزلها بقرية دلجا، وخرجت والدة الأطفال من مستشفى الصحة النفسية والعصبية بالعباسية وعادت إلى أسرتها في إحدى قرى محافظة بني سويف.

