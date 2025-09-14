كيف تسببت "الكشاكيل" في تراجع أسعار الدواجن بكفر الشيخ؟

في معركة سنوية متجددة على ميزانية الأسرة، يبدو أن "الكشاكيل والأقلام" قد انتصرت هذا الشهر على "الدواجن" في كفر الشيخ. فقد شهدت أسواق المحافظة هدوءًا لافتًا وتراجعًا في أسعار الدواجن، في ظاهرة كشف أحد خبراء السوق أن بطلها ليس العرض والطلب بمعناه التقليدي، بل أولوية تجهيزات العام الدراسي الجديد التي استنزفت القدرة الشرائية للمواطنين.

تراجع موسمي.. "سبتمبر" شهر الهدوء

يشهد سوق الدواجن حالة من الركود النسبي، وهو ما انعكس مباشرة على الأسعار. ووفقًا لحسني غراب، صاحب بورصة دواجن بكفر الشيخ، فإن هذا المشهد ليس جديدًا، بل هو سيناريو يتكرر في شهر سبتمبر من كل عام.

يوضح "غراب"، لمصراوي، أن السبب الرئيسي هو انشغال غالبية الأسر بتجهيزات العام الدراسي، وما تتطلبه من نفقات كبيرة لشراء المستلزمات المدرسية، مما يدفعهم إلى تقليل الإنفاق على سلع أخرى، ومنها الدواجن.

آليات السوق تتكيف مع ضعف الإقبال

ولمواجهة هذا الانخفاض في الطلب، تتغير الأسعار بشكل شبه يومي بناءً على اتفاقات بين المزارع ومكاتب البورصة. وكمثال عملي، بلغ سعر كيلو الدواجن من المزرعة يوم الأحد 63 جنيهًا، لكن ضعف الإقبال دفع المربين للموافقة على تخفيضه إلى 61 جنيهًا لتجنب الخسائر.

بعد ذلك، يضيف مكتب البورصة هامش ربحه وتكاليف النقل، وهو ما يُعرف بين التجار بمصطلح "الخُسَيّة"، والذي يقدر بنحو 7 جنيهات، ليصل السعر النهائي للمستهلك عند 70 جنيهًا للكيلو.

نظرة مستقبلية.. هدوء يسبق عاصفة الأسعار

ويؤكد "غراب" أن هذا التنسيق بين أصحاب المزارع والبورصات يهدف إلى ضبط السوق ومنع حدوث خسائر فادحة للمربين خلال فترة الركود المؤقتة. ومع ذلك، يترقب الجميع انتهاء موسم المدارس، متوقعين أن تعاود حركة الشراء نشاطها، وهو ما قد يؤدي إلى عودة الأسعار للارتفاع مجددًا استجابة لزيادة الطلب المرتقبة.