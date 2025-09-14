إعلان

بالأسماء.. 14 مصابًا في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

04:47 م الأحد 14 سبتمبر 2025

حادث انقلاب سيارة ميكروباص

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 14 شخصا اليوم الأحد، ، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة جبل الطيارة، في مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

انتقلت 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة كل من

نعمه على عبد ربه، 47 عاما، سحجات متفرقة في أنحاء الجسم، ولاء فريد عبد العزيز، 21 عاما، سحجات متفرقة في أنحاء الجسم، مديحة حمدي لطفي، 55 عاما، اشتباه كسر بالعمود الفقري، علاء إبراهيم إسماعيل، 50 عاما، اشتباه كسر بالعمود الفقري، حبيبة بدوي شفيق، 16 عاما، كسر بالذارع الأيمن، انشراح رضوان حسن، 40 عاما، سحجات متفرقة في أنحاء الجسم، مرزوقة رجب سيد أحمد، 46 عاما، سحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

كما أصيب خيرية رجب سيد أحمد، 49 عاما، اشتباه كسر بالعمود الفقري، جهاد خيري فؤاد، 25 عاما، كسر بالكتف الأيسر، كريمة فتحي أحمد، 39 عاما، سحجات متفرقة في أنحاء الجسم، يوسف محمد محمد، 10 شهور، سحجات متفرقة في أنحاء الجسم، ريماس جمعة سعيد، 7 سنوات، سحجات متفرقة في أنحاء الجسم، نرمين جمعة سعيد، 17 عاما، سحجات متفرقة في أنحاء الجسم، خيرية رجب سيد أحمد، 39 عاما، سحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وجميعم مقيمون مركز أبو المطامير.

نقل المصابون إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب ميكروباص حادث انقلاب سيارة ميكروباص محافظة البحيرة
