مخزون إضافي.. وكيل زراعة المنوفية يوضح لمصراوي حقيقة أزمة نقص الأسمدة

03:04 م الأحد 14 سبتمبر 2025

الأسمدة

المنوفية- أحمد الباهي:

صرّح المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، بأن حصص الأسمدة المقررة للأفدنة بالمحافظة متوفرة ولم يحدث بها أي عجز يُذكر، وتصرف مؤن الأرض بانتظام في كافة الجمعيات الزراعية.

أضاف أبو طالب في تصريحات لـ مصراوي اليوم الأحد، أن اللجنة التنسيقية بوزارة الزراعة أقرت 3 شكائر أسمدة لكل فدان، حسب نوعية السماد المتوفرة، ومن المعتاد أن يرتفع الطلب على الأسمدة خلال الموسم الصيفي من كل عام، وتابع: "لا زال لدينا مخزون متوفر بالمخازن يبلغ 2,200 طن أسمدة"، وحال قررت الوزارة زيادة الشكائر للفدان الواحد سنلتزم.

يجدر الإشارة إلى أن عدد من الفلاحين عبّروا عن شكواهم للدكتور علاء فاروق وزير الزراعة خلال مؤتمر صحاري المُقام اليوم، لافتين إلى نقص في الأسمدة بمحافظة المنوفية.

ناصر أبو طالب وزارة الزراعة أزمة نقص الأسمدة
