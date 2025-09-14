إعلان

الدفع بـ10 سيارات إسعاف.. 7 مصابين في حادث مروع بقنا

03:01 م الأحد 14 سبتمبر 2025

تصادم سيارتين ميكروباص

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب 7 أشخاص، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص في جزيرة دندرة، مركز قنا، وتم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور محمد فؤاد يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص في جزيرة دندرة.

وأسفر الحادث بشكل مبدئي عن إصابة 7 أشخاص جاري نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

