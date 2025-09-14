شركة مياه الشرب تعلن عن وظائف جديدة بمحافظات القناة

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة عن فتح باب التقديم في مسابقة لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، والتي سيتم التعاقد عليها وفقًا لاحتياجات الشركة، في إطار سعيها المستمر لدعم الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الشركة أن الوظائف المتاحة تشمل التخصصات الهندسية والعلمية، حيث أوضحت حاجتها إلى مهندسين في مجالات الصيانة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات، بالإضافة إلى كيميائيين متخصصين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي. كما أعلنت عن فرص عمل للفنيين في مجالات تشغيل المياه والصرف والمعامل والمساحة، إلى جانب الفنيين في ميكانيكا المشروعات والسلامة والصحة المهنية.

وفيما يتعلق بالوظائف الحرفية، أشارت الشركة إلى توافر فرص عمل لعدد من العمال في تخصصات مختلفة مثل أعمال تسليك الشبكات والسباكة والخدمات، فضلًا عن الحاجة إلى سائقين. كما ضم الإعلان وظائف مكتبية شملت مراقبي الأمن، وذلك لتلبية متطلبات العمل داخل مقرات ومحطات الشركة المنتشرة بمحافظات القناة.

وأوضحت الشركة أن التقديم لهذه الوظائف يتم حصريًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي ، مشددة على ضرورة قيام المتقدمين بالاطلاع على الشروط الخاصة بكل وظيفة قبل استكمال إجراءات التقديم، وذلك لضمان مطابقة المتقدمين للمعايير المحددة.

يأتي ذلك في إطار خطة الشركة الرامية إلى استقطاب كوادر جديدة قادرة على المساهمة في رفع كفاءة العمل، وتعزيز مستوى الخدمات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، بما يلبي تطلعات المواطنين ويواكب متطلبات التطوير المستمرة بمحافظات القناة.