مياه القناة تستقبل وفد غرفة الأزمات والكوارث بوزارة الإسكان

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

استقبل اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، وفدًا من غرفة الأزمات والكوارث بوزارة الإسكان، في إطار زيارة ميدانية تهدف إلى مراجعة خطط الحد من المخاطر والسيناريوهات الموضوعة للتعامل مع الأزمات، والإجراءات المتبعة لضمان استمرارية التشغيل وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير المعتمدة، إضافة إلى مراجعة آليات التعامل مع الحرائق.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت خلال اللقاء، على أهمية الدور الذي تقوم به غرفة الأزمات والكوارث المركزية بالوزارة، بالتنسيق مع غرف الأزمات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وغرف الأزمات الفرعية بالشركات التابعة، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر والسريع عبر مختلف قنوات الاتصال يسهم في سرعة اتخاذ القرارات اللازمة للتغلب على أي أزمة قد تطرأ، وضمان استمرار الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.

وخلال الزيارة، قام الوفد بجولة ميدانية بعدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، للوقوف على جاهزية المحطات لمواجهة الأزمات أو أي طوارئ محتملة، ومراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية.

ففي قطاع الإسماعيلية، تفقد الوفد محطة مياه المستقبل، حيث شملت الجولة جميع مكونات المحطة من المعمل، ومبنى الطلمبات، ومبنى الكلور، وشهد الوفد التجارب العملية للتعامل الفوري مع أي تسربات أو أعطال قد تصيب منظومة الكلور. كما تفقد الوفد محطة مياه يوسف غلاب بالكيلو 11، إلى جانب زيارة محطة معالجة الصرف الصحي بالقصاصين، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 20 ألف متر مكعب يوميًا لخدمة مركز ومدينة القصاصين بالكامل وتوابعها، وتعمل بتقنية MBBR. وشملت الجولة مراجعة إجراءات السلامة والتعامل مع الحرائق داخل المحطة.

وفي قطاع بورسعيد، شملت الجولة محطة مياه شرب الكاب، التي تبلغ طاقتها التصميمية 26 ألف متر مكعب يوميًا لخدمة نحو 175 ألف نسمة في مرحلتها الأولى. واطلع الوفد على مكونات المحطة وشهد تجارب عملية للتعامل مع تسريب الكلور والحريق. كما تضمنت الزيارة محطة معالجة الصرف الصحي C9، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 40 ألف متر مكعب يوميًا، حيث جرى الوقوف على جاهزية المحطة للتعامل مع الطوارئ والأزمات المحتملة.

وفي ختام الجولة، أشاد وفد وزارة الإسكان بالجهود المبذولة في تطبيق منظومة السلامة والصحة المهنية، واستعداد شركة مياه القناة للتعامل مع الأزمات والطوارئ بما يضمن استمرار تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بجودة عالية للمواطنين