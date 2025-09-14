إعلان

تموين الوادي الجديد: حملات فجائية بالمخابز لمكافحة الغش والتلاعب

12:33 م الأحد 14 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حملات تموينية مكثفة بمركزي الخارجة وبلاط (4)
  • عرض 8 صورة
    حملات تموينية مكثفة بمركزي الخارجة وبلاط (5)
  • عرض 8 صورة
    حملات تموينية مكثفة بمركزي الخارجة وبلاط (6)
  • عرض 8 صورة
    حملات تموينية مكثفة بمركزي الخارجة وبلاط (7)
  • عرض 8 صورة
    حملات تموينية مكثفة بمركزي الخارجة وبلاط (8)
  • عرض 8 صورة
    حملات تموينية مكثفة بمركزي الخارجة وبلاط (2)
  • عرض 8 صورة
    حملات تموينية مكثفة بمركزي الخارجة وبلاط (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكد محمد صالح شريعي، مدير عام مديرية التموين بالوادي الجديد، اليوم الأحد، تكثيف الحملات و تفقد الحالة التموينية بشكل دوري وسريع، وفحص الشكاوى المقدمة، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع أي مظاهر للاحتكار أو التلاعب في الأسواق.

وقاد مسؤولو مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم، حملة موسعة ومفاجئة على المخابز البلدية في مراكز المحافظة المختلفة.

قال شريعي، إنه قد شهدت مدينة الخارجة تنفيذ حملة فجائية ضمت وليد خضر، مدير إدارة تموين الخارجة، وزويد طالب غلاب، مدير الرقابة التموينية، ومفتشي الإدارة، جرى التفتيش على عدد من المخابز البلدية بقرى فلسطين، وصنعاء، والجزائر، وبولاق، وناصر الثورة، وشرق بولاق، وأسفرت الجولة عن تحرير أربعة محاضر متنوعة، بينها محضران لنقص وزن رغيف الخبز، ومحضر لعدم وجود لوحة إعلانات، وآخر لعدم نظافة أدوات العجين داخل المخبز.

وأضاف شريعي، أنه في مركز بلاط، جرى تنظيم حملة تموينية بقيادة مسعد مصطفى، مدير إدارة تموين بلاط، للوقوف على مدى استقرار الحالة التموينية بالمركز، وأسفرت الحملة عن تحرير عدة مخالفات متنوعة ضد بعض المخابز المخالفة للضوابط، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

أكد مدير التموين بالوادي الجديد، أن الحملات التموينية ستتواصل خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف ومفاجئ في جميع مراكز المحافظة، تنفيذًا لتعليمات القيادة التنفيذية، بهدف رفع كفاءة منظومة الخبز البلدي وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، والتصدي لأي محاولات للتلاعب أو الغش التجاري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الوادي الجديد مكافحة الغش صالح شريعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام