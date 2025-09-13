جنايات قنا تعاقب 15 شخصًا بالسجن المشدد بسبب مشاجرة مسلحة بجزيرة دندرة

قنا- عبدالرحمن القرشي :

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار عصام محمد عيسي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين منتصر محمد سالمان ومحمد جبريل أمين وضياء زين العابدين القاضي، وحضور أدهم عطية، وكيل النيابة العامة، وأمانة سر صلاح فراج، بمعاقبة 15 شخصًا بالسجن المشدد بعد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية في جزيرة دندرة التابعة لمركز قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى مارس 2025 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية جزيرة دندرة، وتبين وجود خلافات قديمة بين طرفي المشاجرة على الجيرة وفي يوم الواقعة نشبت مشاجرة بسبب لعب الأطفال وتطورت إلى التراشق بالحجارة والعصى والسلاح الأبيض والأسلحة النارية، وأسفرت المشاجرة عن مقتل رمضان.أ، وسيد. أ، نتيجة إصابتهم بطلقات نارية، وجرى ضبط عدد من الأسلحة النارية وأسلحة بيضاء.

جرى إحالة القضية التي حملت رقم 4554 لسنة 2015 والمقيدة برقم 1109 كلي قنا والتي قضت بمعاقبة محمد.ق، بالسجن المشدد 7 سنوات، حمادة.ق، 5 سنوات، منتصر.ص، 5 سنوات، مصطفى.ش، 3 سنوات، سعد.ع، 3 سنوات، حسن.س، 3 سنوات، حمدي.ع، 3 سنوات، مبارك.س، 7 سنوات، أشرف.ر، 5 سنوات، إسلام.ر، 5 سنوات، حسن ومحمد، 3 سنوات، خليل، سنة، حسن.ع، 7 سنوات، حسين.ع، 5 سنوات.