محافظ سوهاج لصاحب مخبز فينو: "أنت بتبيع بمزاجك"

07:14 م السبت 13 سبتمبر 2025

محافظ سوهاج لصاحب مخبز فينو أنت بتبيع بمزاجك

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أجرى اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، جولة ميدانية في شارع الترعة المردومة بقرية عرب الأطاولة التابعة لمركز ومدينة أخميم، تفقد خلالها العديد من المخابز والمحال التجارية، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ضوء الشكاوى المستمرة من المواطنين حول نقص وزن رغيف الفينو وارتفاع أسعاره خاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، تفقد المحافظ العديد من المخابز والمحلات التجارية المتخصصة في بيع الخضراوات والفواكه.

وخلال الجولة، وجه المحافظ اللوم لصاحب أحد مخابز الفينو بسبب نقص وزن الرغيف عن الحد المقرر، قائلًا: "أنت بتبيع بمزاجك، وهذا لا يرضي الله"، وذلك بسبب تلاعبه في وزن رغيف الخبز.

وأكد المحافظ أن مثل هذه التصرفات تؤثر سلبًا على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، موجهًا بتحرير محضر عدم مطابقة مواصفات، وعدم إعلان عن الأسعار لصاحب المخبز.

اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج شارع الترعة المردومة قرية عرب الأطاولة أخميم المخابز العام الدراسي الجديد المخابز والمحلات التجارية مخابز الفينو
