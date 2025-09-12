العثور على جثة غريق فى ترعة نجع حمادي بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

عثر أهالي قرية أولاد نصير بدائرة مركز شرطة سوهاج، اليوم الجمعة، على جثة غريق طافية بمياه ترعة نجع حمادي أمام بوابة الري بمنطقة الثلاث كباري.

تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالواقعة، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتمكنت من انتشال الجثة، وتبين أنها للمدعو محمد رمضان محمد محمد في العقد الرابع من العمر ويقيم جرجا جنوبي المحافظة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.