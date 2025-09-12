الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، بدء الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار: "مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة".

وأوضح المحافظ أن الحملة تُنفذ على مرحلتين لتوفير مختلف الخدمات الصحية للسيدات، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في تقديم الرعاية الطبية والعلاجية المجانية لجميع المواطنين، حرصًا على صحتهم وسلامتهم وتلبية احتياجاتهم الصحية.

وأوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة، أن المرحلة الأولى للحملة انتهت يوم 11 سبتمبر 2025، وشملت 9 إدارات صحية: السنبلاوين، طلخا، بني عبيد، نبروه، تمي الأمديد، المنزلة، ميت سلسيل، محلة دمنة، والمنصورة.

أما المرحلة الثانية فتنطلق في الفترة من 14 حتى 18 سبتمبر 2025، لتشمل 9 إدارات صحية أخرى: ميت غمر، الجمالية، بلقاس، جمصة، أجا، شربين، المطرية، منية النصر، ودكرنس.

وتهدف الحملة إلى تقديم الخدمات التالية بالمجان: أدوية الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة، وكشف أمراض النساء ومتابعة الوسائل، ومتابعة الحوامل وإجراء الفحوصات بالموجات الصوتية، وتعليم السيدات الفحص الذاتي للثدي.

ويتم تنفيذ الحملة من خلال عيادات تنمية الأسرة في جميع المستشفيات والوحدات الصحية الثابتة والمتحركة.