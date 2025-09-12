إعلان

"راح في غمضة عين".. مصرع مهندس شاب في حادث تصادم بالمنوفية

03:51 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية - أحمد الباهي:

خيّم الحزن على أهالي قرية الخطاطبة بمركز السادات بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، عقب مصرع أحد أبناء قريتهم في حادث تصادم مؤلم بمدينة السادات، ما سبب حالة صدمة كبيرة بين أسرته وأصدقائه وأهالي القرية الذين لم يصدقوا فاجعة رحيله المفاجئ.

وشيّع المئات من الأهالي جثمان الراحل عقب صلاة الجمعة من أكبر مساجد القرية، وسط أجواء من الحزن والدعاء له بالرحمة والمغفرة، مؤكدين حسن خلقه وسمعته الطيبة بينهم.

وتلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بمصرع الشاب محمد ع. هـ، مهندس، على إثر حادث التصادم. وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم محافظة المنوفية مدينة السادات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل| الخطيب يعلن رحيله رسميا عن رئاسة النادي الأهلي
* أبرز 11 قرارًا من وزارة التعليم لضبط العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد