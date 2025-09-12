"راح في غمضة عين".. مصرع مهندس شاب في حادث تصادم بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

خيّم الحزن على أهالي قرية الخطاطبة بمركز السادات بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، عقب مصرع أحد أبناء قريتهم في حادث تصادم مؤلم بمدينة السادات، ما سبب حالة صدمة كبيرة بين أسرته وأصدقائه وأهالي القرية الذين لم يصدقوا فاجعة رحيله المفاجئ.

وشيّع المئات من الأهالي جثمان الراحل عقب صلاة الجمعة من أكبر مساجد القرية، وسط أجواء من الحزن والدعاء له بالرحمة والمغفرة، مؤكدين حسن خلقه وسمعته الطيبة بينهم.

وتلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بمصرع الشاب محمد ع. هـ، مهندس، على إثر حادث التصادم. وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.