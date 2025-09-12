ضبط خريجة تربية رياضية تدير مركز علاج بأدوية مجهولة المصدر (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

ضبطت لجنة من إدارة العلاج الحر التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الدقهلية، برئاسة الدكتورة منى مسعد، وبمشاركة الدكتورة فاطمة الزهراء أيدن ممثلة عن هيئة الدواء المصرية، كميات من أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية داخل مركز مرخص للعلاج الطبيعي.

وكشفت اللجنة خلال مرورها على المركز قيام إحدى خريجات كلية التربية الرياضية بممارسة جلسات علاجية للمرضى في غياب الطبيبة صاحبة المركز.

جرى التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالمخالفات، وتسليمها لقسم أول شرطة المنصورة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن الحملات الرقابية مستمرة على كافة المنشآت الطبية الخاصة لضمان التزامها بالمعايير والاشتراطات، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي مخالفة قد تمثل خطرًا على صحة المرضى.