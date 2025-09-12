خليج السويس يستقبل 82 مركب "شانشولا" بموسم الصيد الجديد (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

أبحرت 82 مركب صيد تعمل بحرفة "الشانشولا" في أول سروح لها بموسم الصيد الجديد بخليج السويس، وذلك بعد تقديم موعد انطلاق الشانشولا لأول مرة استجابة لرغبة الصيادين في استهداف أنواع الأسماك الشعبية.

وانطلقت المراكب، اليوم الجمعة، وهو أول الأيام المظلمة في الشهر العربي، بعد تجهيزها بالزاد والزوادة من طعام ومياه وثلج، إلى جانب تموينها بالسولار والزيت اللازمين لتشغيل المحركات والمولدات التي تغذي المصابيح الكبيرة.

وقال عمرو عمارة، شيخ الصيادين، إن حرفة الشانشولا تعتمد على الصيد في الليالي المظلمة، وتستمر مدة السروح 20 يومًا متواصلة، وهي الفترة التي يقل فيها ضوء القمر ابتداءً من يوم 20 في الشهر العربي وحتى يوم 10 من الشهر التالي.

وأضاف "عمارة" أن مراكب الجر ستبدأ رحلاتها خلال 3 أيام ضمن موسم الصيد الجديد، حيث تخرج 78 مركب جر و320 فلوكة، وفقًا لدفاتر السروح الرسمية المسجل بها نشاط كل عائمة صيد.