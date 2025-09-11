محافظ الإسكندرية يقرر خفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي

الإسكندرية – محمد عامر:

اعتمد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025 / 2026، حيث تقرر خفض الحد الأدنى للقبول إلى (215) درجة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، تبيّن وجود أماكن شاغرة بعدد من المدارس في إدارات "الجمرك، غرب، العجمي، برج العرب" على أن يكون التقديم بالمدارس التي بها أماكن شاغرة فقط بالإدارات المذكورة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن القبول يجري وفقًا للفراغات المتاحة بكل مدرسة، مع الالتزام بعدم تجاوز الكثافات المقررة، حفاظًا على جودة العملية التعليمية وضمان انتظامها.