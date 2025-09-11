جولات ميدانية وندوات فى الأقصر للتعريف بالتأمين الصحي الشامل

الأقصر - محمد محروس:

نظمت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR» جولات ميدانية، وعدة ندوات تعريفية وتوعوية، استهدفت شتى المناطق بمحافظة الأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR»، والدكتورة ناهد محمد، مدير عام فرع الهيئة بالأقصر.

نفذت الندوات على أرض الأقصر الدكتورة هناء صموئيل منسق العمليات الميدانية بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة علياء صلاح الدين عضو الهيئة بالمحافظة مسؤول إرضاء المتعاملين ب«GAHAR»، في إطار اليوم العالمي لسلامة المرضى.

أكدت الدكتورة ناهد محمد على أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR» تعمل دائمًا على التأكيد من ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة لضمان سلامة المريض، إضافة لمراقبة العمل بالمنشآت الصحية، مشيرة إلى أن المنشآت الصحية التي تطبق المعايير تعتمد من قبل الهيئة، مضيفة فى ذات الوقت ان هيئة الاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR» تقدم كل سبل الدعم للمنشآت الصحية لتحسين معدل الأداء الذي بالتأكيد يعود بالنفع على صحة المواطن، متابعة: تأتي الندوات التي تنظم ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة فى إطار التوجيهات السياسية لتقديم أفضل خدمة للمواطن.

استهدفت ندوات الهيئة قرية الديمقراط، بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بالديمقراط، بحضور محمد حنفي رئيس مجلس إدارة الجمعية، والصحفي ابو الحجاج عطيتو، والدكتورة فاطمة محمد رئيس مركز تنمية الصحة والأسرة بالديمقراط، وبمشاركة عدد كبير من المواطنين الذين أشادوا بمبادرة الهيئة فى عمل الفعاليات التي تتيح لهم فهم كل ما يتعلق بالمنظومة.

فى الندوة تحدثت الدكتورة هناء صموئيل، والدكتورة علياء صلاح الدين عن دور الهيئة، و مزايا التأمين الصحي الشامل، التي تكفل الحصول على خدمات طبية ذات جودة عالية محسنة.

كما توجهت الهيئة إلى قرية أرمنت الحيط حيث مقر جمعية أحباب القرآن الخيرية، للقاء أهل البلدة، لإستعراض حقوق المواطنين فى الرعاية الصحية المقدمة بمنظمومة التأمين الصحي الشامل، إضافة لكيفية التسجيل، ومميزات الإشتراك، بتواجد رئيس مجلس الإدارة وفاء زين العابدين.

وبالتعاون مع الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان عام المحافظة برئاسة نجوى ابراهيم، والوحدة الفرعية لحماية الطفل بمجلس المدينة، شهدت البياضية، برئاسة رئيس المركز عبد الخالق حسين، وبحضور تهاني عبد الصبور مسؤول حماية الطفل بالمجلس، ومنى محمد رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية بالصوالحة، وعدد من اهالي الاطفال، بالجمعية، نشاط للتعريف بالهدف من إطلاق المنظومة التأمينية الصحية التي تقدم رعاية صحية شاملة بأعلى جودة وأقل تكلفة.

قالت نجوى إبراهيم أن وحدة حماية الطفل بديوان عام محافظة الأقصر، تهتم دائمًا بكل ما يخص شأن الطفل ومنظومة التأمين الصحي الشامل هي واحدة ممن توفر تغطية صحية شاملة للأطفال مع تقديم رعاية وخدمات وقائية وفحوصات دورية مختلفة.

وفي جنوب الأقصر، وسط تواجد وحشد كبير من المواطنين، نظمت هيئة الإعتماد والرقابة الصحية «GAHAR» بالتنسيق مع جمعية معًا للتنمية الشاملة بأصفون، والمنتدى المحلي للتنمية المستدامة، بمركز إسنا ، فعالية اخرى بقرية توماس«3» عن اهمية التأمين الصحي الشامل ونشر الوعي بآليات عمل المنظومة وفوائدها للمواطنين، وكذلك شرح آلية الاشتراك والفحص.

كما تضمنت الندوة جانب توعوي لتعزيز الوعي لدى المواطنين، وعرض اهم التحديات الصحية وطرق الوقاية والعلاج، كما تناولت الندوة تغيير المناخ الذي يؤثر بالسلب على صحة الإنسان، وكيفية مواجهتها.

انطلقت الفعالية بحضور حسين مصطفى رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأحمد علي الأمين العام.

أكد حسين مصطفى، على أن تعاون الهيئة مع الجمعية كان مثمرا حيث أبرز من خلال تبادل المناقشات وتفاعل الحضور مع مضمون الندوة، مضيفًا بأن التنسيق جاء فى إطار دور الجمعية المجتمعي في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لتحسين حياة الأفراد.

حظيت الندوات التي كللت بالنجاح، بتواجد عدد كبير من الحضور ، وكذلك العديد من المشاركات وطرح الأسئلة والإجابة عليها جميعها التي جاءت ما بين الحضور و منسق العمليات الميدانية بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية« GAHAR»، ومسؤول إرضاء المتعاملين.

فى الوقت ذاته، قالت هناء صموئيل أن الندوات تستمر فى المحافظة لتوضيح المنظومة بشكلها الصحيح لكل مواطن، وكذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة بشأن المنظومة .

وأكدت علياء صلاح الدين، أن الجولات التعريفية تعقد في أماكن مختلفة بالمحافظة، وذلك لسماع المقترحات وشكاوي المواطنين الجماعية للعمل على حلها.