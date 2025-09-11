إعلان

محافظ الشرقية يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفني

03:16 م الخميس 11 سبتمبر 2025

محافظ الشرقية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية - ياسمين عزت:

قرر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني للعام الدراسي 2025/2026، للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بعدد من مدارس التعليم الفني بنطاق المحافظة وفقاً للكشف المرفق.

وأوضح المحافظ أن القرار جاء في إطار التيسير على أولياء الأمور وتحقيق المستهدف من أعداد الطلاب المقرر قبولهم، بجانب إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالمدارس الفنية وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم العلمية والعملية، بما يعود بالنفع على المجتمع في المستقبل.

وكان محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، رفع مذكرة للعرض على المحافظ تضمنت الاحتياج الفعلي لأعداد الطلاب في بعض المدارس، ليصدر المحافظ قراره بالنزول بالحد الأدنى للقبول بما يضمن الوصول إلى الكثافات الطلابية المقررة.

يأتي القرار تزامناً مع احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي الـ 144.

1000557537

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ الشرقية الحد الأدنى تنسيق القبول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرك عاجل من الصحة للتحقيق في واقعة فقدان مرضى للبصر بمستشفى بالدقي -تفاصيل
بعد هجوم قطر.. CNN: مصر حذرت أمريكا وإسرائيل وأنذرت بعواقب كارثية
رئيس تحرير الشرق القطرية: قلبنا الطاولة على إسرائيل.. وردّنا يجب أن يُدرس
10 قنابل لم تُدمر مقر حماس.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم الدوحة
مشاجرة بين إمام عاشور وعاملين أمام كافية في التجمع.. والشرطة تتدخل