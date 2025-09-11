الشرقية - ياسمين عزت:

قرر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني للعام الدراسي 2025/2026، للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بعدد من مدارس التعليم الفني بنطاق المحافظة وفقاً للكشف المرفق.

وأوضح المحافظ أن القرار جاء في إطار التيسير على أولياء الأمور وتحقيق المستهدف من أعداد الطلاب المقرر قبولهم، بجانب إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالمدارس الفنية وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم العلمية والعملية، بما يعود بالنفع على المجتمع في المستقبل.

وكان محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، رفع مذكرة للعرض على المحافظ تضمنت الاحتياج الفعلي لأعداد الطلاب في بعض المدارس، ليصدر المحافظ قراره بالنزول بالحد الأدنى للقبول بما يضمن الوصول إلى الكثافات الطلابية المقررة.

يأتي القرار تزامناً مع احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي الـ 144.