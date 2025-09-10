بالصور - حملة مكبرة لإزالة الإشغالات تُعيد الانضباط لشوارع الزقازيق

الشرقية - ياسمين عزت:

شنّت رئاسة حي ثان الزقازيق حملة موسعة، اليوم الأربعاء، لإزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الشوارع في مناطق شارع طلبة عويضة وشارع الخشاب ومنطقة فلل الجامعة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة إعادة الانضباط للطرق الرئيسية والقضاء على المظاهر العشوائية التي تعيق حركة المارة والسيارات.

أسفرت الحملة عن إزالة الباعة الجائلين والاستندات والبضائع المفروشة وسط الشوارع، والتي كانت تسبب ازدحامًا وتعرقل حركة المرور، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية استمرار تنفيذ حملات رفع الإشغالات على مدار الساعة بجميع المراكز والمدن والأحياء، بهدف إعادة الانضباط للشوارع وفرض هيبة الدولة، ومنع أي محاولات لعودة المظاهر العشوائية، حفاظًا على المظهر الحضاري والوجه الجمالي للمحافظة.