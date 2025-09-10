إعلان

بالصور - حملة مكبرة لإزالة الإشغالات تُعيد الانضباط لشوارع الزقازيق

11:19 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالزقازيق
  • عرض 7 صورة
    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالزقازيق
  • عرض 7 صورة
    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالزقازيق
  • عرض 7 صورة
    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالزقازيق
  • عرض 7 صورة
    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالزقازيق
  • عرض 7 صورة
    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالزقازيق
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية - ياسمين عزت:

شنّت رئاسة حي ثان الزقازيق حملة موسعة، اليوم الأربعاء، لإزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الشوارع في مناطق شارع طلبة عويضة وشارع الخشاب ومنطقة فلل الجامعة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة إعادة الانضباط للطرق الرئيسية والقضاء على المظاهر العشوائية التي تعيق حركة المارة والسيارات.

أسفرت الحملة عن إزالة الباعة الجائلين والاستندات والبضائع المفروشة وسط الشوارع، والتي كانت تسبب ازدحامًا وتعرقل حركة المرور، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية استمرار تنفيذ حملات رفع الإشغالات على مدار الساعة بجميع المراكز والمدن والأحياء، بهدف إعادة الانضباط للشوارع وفرض هيبة الدولة، ومنع أي محاولات لعودة المظاهر العشوائية، حفاظًا على المظهر الحضاري والوجه الجمالي للمحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات إزالة الإشغالات بالزقازيق إعادة الانضباط لشوارع الزقازيق رئاسة حي ثان الزقازيق المهندس حازم الأشموني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - مدبولي يحسم الجدل بشأن رفع أسعار الكهرباء
"قعدوني على الدكة".. محمود سعد يكشف لمجدي الجلاد أسباب توقف برامجه