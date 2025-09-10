انطلاق مبادرة "عمالقة التحدي" بالطور لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، فعاليات مبادرة "عمالقة التحدي" بمركز شباب الصيادين بمدينة الطور، بتنفيذ اللقاءات التعريفية الخاصة بالمبادرة على يد أية صفوت، الفائزة بالمركز الأول على مستوى المحافظات الحدودية وصعيد مصر.

وتهدف المبادرة إلى تغيير طريقة تعامل المجتمع، وخاصة أولياء الأمور، مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحركية، من خلال تحسين الخطاب اللفظي غير المباشر لتقليل الضغوط النفسية عليهم، وتعزيز الدعم النفسي والتحفيز، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحسين جودة حياتهم.

وتضمنت الفعاليات العديد من الأنشطة التوعوية، إلى جانب تبادل الخبرات والآراء بين المشاركين، لتعزيز الوعي المجتمعي بدور الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت آية صفوت: "إنها واجهت كثيرًا من التعليقات والمواقف السلبية بسبب إعاقتها، لكنها قررت عدم السماح لهذه المواقف بكسرها".

وأوضحت "آية" أنها تقدمت للمبادرة بعد رؤيتها إعلان وزارة الشباب والرياضة على الإنترنت، وفكرت وابتكرت لتُطلق مبادرة "عمالقة التحدي"، والتي فازت بالمركز الأول في الموسم الخامس من البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وإشراف وزارة الشباب والرياضة.