الدقهلية - رامي محمود:

كلّف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، لجنة من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة برئاسة الحسيني البغدادي مدير الإدارة، وعضوية كل من إبراهيم الشربيني، ومحمد لطفي، ورشا زيادة، بالمرور على عدد من المدارس في نطاق إدارة نبروه التعليمية لمتابعة الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد.

وأكد المحافظ على سرعة الانتهاء من أي أعمال جارية داخل المدارس والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب، مع التنسيق مع الوحدات المحلية لرفع أي إشغالات أو تجمعات قمامة بمحيط المدارس، وتكثيف أعمال النظافة حولها.

وشدد "مرزوق" على ضرورة الانتهاء من الاستعدادات الكاملة بجميع مدارس المحافظة قبل بدء الدراسة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لافتًا إلى أهمية استكمال الأعمال داخل المباني المدرسية من حمامات وأفنية وحجرات وأنشطة، بالإضافة إلى الأسوار والأبواب والنوافذ، ووصلات الكهرباء والمقاعد الدراسية، إلى جانب رفع كفاءة الحدائق والمساحات الخضراء.

ووجّه بضرورة تطهير خزانات المياه والانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيزات قبل بدء العام الدراسي، مع متابعة مستمرة لضمان انتظام العملية التعليمية وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للطلاب، مؤكدًا على جاهزية الشبكات السلكية واللاسلكية بالمدارس الثانوية.