إعلان

لجنة من الدقهلية تتابع استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد (صور)

06:27 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    لجنة من الدقهلية تتابع استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد (9)
  • عرض 10 صورة
    لجنة من الدقهلية تتابع استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد (6)
  • عرض 10 صورة
    لجنة من الدقهلية تتابع استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد (5)
  • عرض 10 صورة
    لجنة من الدقهلية تتابع استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد (4)
  • عرض 10 صورة
    لجنة من الدقهلية تتابع استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد (8)
  • عرض 10 صورة
    لجنة من الدقهلية تتابع استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد (2)
  • عرض 10 صورة
    لجنة من الدقهلية تتابع استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد (3)
  • عرض 10 صورة
    لجنة من الدقهلية تتابع استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد (10)
  • عرض 10 صورة
    لجنة من الدقهلية تتابع استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد (7)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية - رامي محمود:

كلّف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، لجنة من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة برئاسة الحسيني البغدادي مدير الإدارة، وعضوية كل من إبراهيم الشربيني، ومحمد لطفي، ورشا زيادة، بالمرور على عدد من المدارس في نطاق إدارة نبروه التعليمية لمتابعة الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد.

وأكد المحافظ على سرعة الانتهاء من أي أعمال جارية داخل المدارس والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب، مع التنسيق مع الوحدات المحلية لرفع أي إشغالات أو تجمعات قمامة بمحيط المدارس، وتكثيف أعمال النظافة حولها.

وشدد "مرزوق" على ضرورة الانتهاء من الاستعدادات الكاملة بجميع مدارس المحافظة قبل بدء الدراسة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لافتًا إلى أهمية استكمال الأعمال داخل المباني المدرسية من حمامات وأفنية وحجرات وأنشطة، بالإضافة إلى الأسوار والأبواب والنوافذ، ووصلات الكهرباء والمقاعد الدراسية، إلى جانب رفع كفاءة الحدائق والمساحات الخضراء.

ووجّه بضرورة تطهير خزانات المياه والانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيزات قبل بدء العام الدراسي، مع متابعة مستمرة لضمان انتظام العملية التعليمية وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للطلاب، مؤكدًا على جاهزية الشبكات السلكية واللاسلكية بالمدارس الثانوية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة إدارة نبروه التعليمية العام الدراسي الجديد الدقهلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين
بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا
متظاهرون يهاجمون ترامب داخل مطعم في واشنطن - فيديو
حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح