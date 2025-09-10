جثة سنيت تثير الرعب في القليوبية والأمن يتحرك لحل اللغز

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بمياه الرياح التوفيقي، أمام قرية سنيت التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، ما اثار حالة من الذعر بين الأهالي.



كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا يفيد بوجود غريق بالمجرى المائي، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، حيث تمكنت من انتشال الجثمان.



وتبين أن الجثة لشاب يدعى "أحمد. س. ع" 33 عامًا، مقيم بقرية كفر تصفا التابعة لمركز كفر شكر، ولا يعمل، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر شكر التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.



تحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.





