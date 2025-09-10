انهيار منزل من طابق واحد في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

انهار جزء من منزل مبني بالطوب اللبن طابق واحد، في منطقة الحميدات، التابعة لدائرة بندر قنا، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة على الفور.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية برئاسة العميد تامر سعيد، مدير الحماية المدنية في قنا، يفيد بانهيار جزء من منزل طابق واحد، في منطقة الحميدات بندر قنا.

وانتقلت قوات الإنقاذ إلى مكان الواقعة وتبين أن المنزل مكون من طابق واحد مبني من الطوب اللبن وآيل للسقوط، وقع به انهيار جزئي دون أي إصابات بشرية، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.